Discariche, incendi e vandali. Repulisti nei garage popolari

Dai motorini rubati agli estintori scaricati passando per le scritte sui muri. Senza dimenticare gli incendi e le masserizie. Nei garage delle case popolari di via Pacini e via Bioglio, nel quartiere Barriera di Milano, è finalmente partita l’operazione repulisti. Una ditta incaricata dagli uffici di corso Dante si è messa in moto per ripulire l’autorimessa a seguito dell’incendio doloso di un’auto avvenuto alla fine del mese di luglio. In realtà uno degli innumerevoli episodi segnalati negli ultimi anni. Cinque anni fa, infatti, erano gli scooter rubati a tenere in apprensione gli inquilini, oggi invece sono i raid vandalici e le autorimesse trasformate in uno sfasciacarrozze abusivo ad allarmare la maggior parte delle famiglie. Tanti i residenti che ieri si sono affacciati alle finestre di casa per assistere alla pulizia dei garage. «Non smetteremo di lamentarci e segnalare comportamenti sospetti – spiega un anziano che preferisce rimanere nell’anonimato -. Vogliamo far capire a queste persone che non siamo disposti ad arrenderci al degrado». Per capire esattamente cosa non funzioni basta un giro a piedi tra i box dove gli estintori sono spariti nel nulla e dove qualcuno si è divertito a bruciare gli specchietti. Tanti anche i rifiuti abbandonati, sparsi qua e là tra un box e l’altro. «Mesi fa è andata anche a fuoco un’auto e poi non mancano i rifiuti buttati a ridosso delle auto». Una situazione di anarchia nota all’Atc che si è subito attivata per riportare la legalità. «Anche abbandonare rifiuti e oggetti ingombranti nelle parti comuni costituisce una infrazione del regolamento d’uso degli alloggi. Chi viola in modo grave queste regole può, per legge, perdere anche il diritto alla casa popolare».