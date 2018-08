Disco verde dai medici: Daisy Osakue parteciperà agli Europei di Berlino

Via libera dai medici per Daisy Osakue, la discobola azzurra colpita a un occhio da un uovo lanciato da una macchina con tre giovani a bordo a Moncalieri nella notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi. La lanciatrice azzurra potrà prendere parte agli Europei di atletica, in programma da lunedì a Berlino. Daisy Osakue si è sottoposta questa mattina ad una visita di controllo presso l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni a Roma. Questo è il referto redatto dal prof. Antonio Spataro, direttore sanitario dell’IMSS.

QUADRO CLINICO MIGLIORATO

“Il controllo oculistico effettuato dall’atleta Daisy Osakue presso l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI, in data odierna ha documentato un miglioramento del quadri clinico che consente la sospensione progressiva della terapia cortisonica e la partecipazione ai Campionati Europei di atletica a Berlino”. In virtù di questa comunicazione, la primatista italiana under 23 di lancio del disco farà regolarmente parte della squadra azzurra che domani, venerdì 4 agosto, partirà per la rassegna continentale in Germania (6-12 agosto).