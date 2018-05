Mi avventuro in quello che, di primo acchito, potrebbe sembrare un classico discorso da bar, uno di quelli che iniziano con «non è vero che non c’è lavoro» e poi proseguono con frasi trite e ritrite a piacimento. Si va dal «non c’è voglia di fare», «sono i giovani che non sono capaci», «è colpa degli immigrati» e via di questo passo.

La mestizia è che molte di queste affermazioni risuonano anche in ambienti più paludati (con tutto il rispetto per i bar, dove credo si discuta con molta più concretezza e cognizione di causa), spesso lì dove si dovrebbero prendere le decisioni. Il fatto è che probabilmente il lavoro c’è. Perché per alcuni ce n’è fin troppo: vale a dire che bisogna lavorare molto di più per mettere insieme il necessario per una vita normale.

Chiedete ai commercianti e agli artigiani, ma anche ai precari, a tutti quelli che sono stati ribattezzati freelance persino in settori dove non si erano mai sentiti, a quelli che cataloghiamo alla voce «start up», che non si traduce con «speriamo in bene». Bene, e se qualcuno decidesse che è ora di avviare la start up più grande di tutte, ossia quella che potremmo chiamare Paese Italia? Da dove si comincia?

Dalla formazione magari, da investimenti nella scuola e nella ricerca. Poi dall’alleggerimento della pressione fiscale, dalla sburocratizzazione. Dalla stabilità politica? No, dai, questo sì che sarebbe esagerato. Un discorso da bar, sul serio.