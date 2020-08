Discoteca e calcetto. Briatore ha il Covid. Ricoverato in ospedale

Flavio Briatore è ricoverato per Covid all’ospedale San Raffaele di Milano. L’imprenditore piemontese che è 70enne, già da lunedì avrebbe manifestato sintomi di polmonite. L’ospedale ha reso noto che l’ex manager di Formula 1 non si trova nel reparto di terapia intensiva, bensì in isolamento in un reparto a pagamento e le sue condizioni vengono definite serie, anche se è stabile. Gli è stata effettuata una tac ed è stato sottoposto al tampone, che ha dato esito positivo. Briatore, che nei giorni scorsi aveva lasciato la Sardegna ed era atterrato a Montecarlo, ha raggiunto Milano lunedì mattina a bordo di un aereo privato e poi si è recato direttamente in ospedale. Nei giorni scorsi aveva duramente attaccato il governo per le sue misure di contrasto al coronavirus e per aver chiuso, lo scorso 17 agosto, il Billionaire, il noto locale notturno di cui è proprietario a Porto Cervo, in Sardegna, rivelatosi focolaio del contagio, con decine di positivi accertati.

