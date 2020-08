Discoteche aperte ad agosto: ecco la playlist dell’estate

La teoria dei balli proibiti, ennesima tegola caduta sulla testa dei gestori delle discoteche durante e dopo il lockdown, rimane solo un ricordo per quelli spazi all’aperto che, in barba a tutto ciò che di brutto è accaduto negli ultimi mesi, hanno deciso di continuare a fare divertire i torinesi. E, in attesa che anche le discoteche al chiuso possano riaprire (da oggi inizia l’attesa), lo faranno ininterrottamente anche durante il mese di agosto per trasformare l’estate più insolita di tutti i tempi in una pista di musica non stop.

«Non ci fermiamo mai- racconta Roberto Di Crescenzo, organizzatore del Whitemoon e del Penelope Beach di Grugliasco – dopo il lockdown non ce lo possiamo permettere e ogni sera per i torinesi sarà una festa, proprio come se fossimo nel pieno della stagione». Dopo la notte di divertimento e balli, nel massimo rispetto delle norme di sicurezza, che ieri sera hanno acceso il weekend tra La Favola di Avigliana, il Patio di corso Moncalieri, l’Azhar e il super gettonato Whitemoon, stasera si ricomincia con una serata speciale dedicata ai “Mitici anni ‘90” e alla loro musica, ovviamente.

Ma quale sarà la colonna sonora più amata dagli over trenta? O quella che accompagnerà i torinesi nelle loro notti ferragostane? «Ce n’è davvero per tutti i gusti – spiega Nana Dejana, storico dj torinese in consolle tutti i sabati al Penelope insieme con Fabio Sunrise e Fabrizio Del Re, e al Whitemoon – per quanto riguarda la musica anni ‘90. Io in particolare suono Ultra Natè con “Three is family”, Gat Decor con “Passion”, Robin S con “Show me love”, e poi ecco i più commerciali London Beat e la loro “Thinking about you”, gli Snap con il loro repertorio, Dr Alban e la sua “Hello Africa”, i Soul II Soul con “Back to life”. E non possono mancare i torinesi Gigi D’Agostino, Da Blitz, Gabry Ponte con gli Eiffel 65, e gli internazionali Culture Club”».

Chicche per veri intenditori in grado di fare tornare indietro nel tempo. Ma ecco i titoli commerciali più canticchiati e ballati in pista. «Ovviamente a farla da padroni nelle mie serate al Whitemoon sono Alessandra Amoroso e i Boombadash con “Karaoke”. Immancabili, inoltre, da qualche anno, Fred De Palma e Irama. E ancora, Takagi con Elodie, ma anche Giusy Ferreri e Elettra Lamborghini. Esatto, la Lamborghini si sta conquistando sempre più posizioni in pista». Info e prenotazioni per Penelope Beach 3455924860.