Disinnesco bomba, operazione riuscita: zona rossa e gialla riaperte al traffico

Le persone evacuate possono far ritorno a casa: l'ordigno verrà fatto brillare in una cava a Ciriè

Conclusa finalmente l’operazione di disinnesco della bomba risalente alla Seconda Guerra Mondiale ritrovata in via Nizza negli scorsi giorni. I militari del Reggimento Genio della Taurinense hanno reso innocuo e caricato l’ordigno su un camion, che lo porterà a Ciriè dove verrà fatto brillare in una cava.

LA CITTA’ RIPARTE DOPO L’EVACUAZIONE

Rientrato, quindi, il pericolo: la zona rossa e quella gialla sono state riaperte al traffico e le persone allontanate possono rientrare nelle loro case. Riattivata anche la circolazione di treni e aerei.