Disinnesco ordigno bellico, Torino si ferma: evacuato il centro città

La bomba, risalente alla seconda guerra mondiale, è riaffiorata in via Nizza durante gli scavi per il teleriscaldamento.

Alta tensione questa mattina, in centro, a Torino. Per ragioni di sicurezza, è stata infatti ordinata l’evacuazione dei residenti della “zona rossa” del capoluogo piemontese.

ORDIGNO AFFIORA DURANTE GLI SCAVI

Si tratta di circa diecimila persone il cui allontanamento si è reso necessario per consentire le operazioni di disinnesco, da parte dei guastatori del 32esimo Reggimento Genio della Brigata Alpina “Taurinense“, di un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale riaffiorato in via Nizza durante gli scavi per il teleriscaldamento.

BOMBA AEREA INGLESE

Si tratta di una bomba da 500 libre, contenente 65 chili di esplosivo al tritolo, sganciata molto probabilmente da un aereo alleato durante l’ultimo conflitto.

PRESIDI IN ZONA CROCETTA E A SAN SALVARIO

Le zone interessate alle operazioni di messa in sicurezza, sono il quartiere di San Salvario e parte della Crocetta. Sul posto, con compiti di presidio, centinaia di militari e di volontari della protezione civile.

SPAZIO AEREO CHIUSO

Durante le operazioni di disinnesco dell’ordigno riaffiorato in via Nizza, è stato chiuso lo spazio aereo sopra il centro di Torino. Fermata anche la circolazione dei treni nella vicina stazione di Torino Porta Nuova.

I RESIDENTI NELLA ZONA GIALLA

I residenti nella “zona gialla”, circa 50mila persone, hanno invece potuto scegliere se lasciare o meno l’abitazione, seguendo però precise istruzioni.

LINGOTTO

La sindaca Appendino ha incontrato gli esperti dell’Esercito per poi recarsi al Lingotto, dove è stato allestito un centro di accoglienza per gli sfollati, e al centro operativo comunale per seguire le operazioni.