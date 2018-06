Disoccupati contro l’Asl To5: «Nega l’esenzione del ticket»

Silvana Mirra si è ammalata e ha chiesto l’esenzione dal ticket per disoccupazione. Adesso, a distanza di cinque anni, l’Asl To5 le chiede il rimborso, accusandola di aver dichiarato il falso: «Mi chiedono 784 euro perché dicono che ho lavorato per tutto il 2014 – riferisce la 56enne, residente a Trofarello -. In realtà sono stata in prova per tre giorni e basta: adesso come faccio a pagare? Non ci dormo la notte».

Mirra è solo una delle tante persone che hanno ricevuto questa lettera e si è rivolta all’associazione Consumatori del Chierese, che parla di quasi 200 casi in tutta la Asl To5. «Ero operaia all’Ala Nautical di Santena ma sono stata licenziata nel 2012 – ripercorre la trofarellese -. Da allora non ho più trovato un’occupazione. Nel frattempo ho avuto problemi alla tiroide e ho chiesto l’esenzione dal ticket per farmaci ed esami, su consiglio del medico di base. Ho usufruito di questa opportunità soprattutto nel 2014, quando stavo più male». Oggi le sue condizioni di salute sono migliorate ma la lettera dell’Asl l’ha fatta ripiombare nella disperazione: «Mi chiedono di pagare 794 euro entro sessanta giorni. Altrimenti ci aggiungono la sanzione e diventano 2.384. Soffro soprattutto perché mi trattano da truffatrice. Ho pianto quando ho letto dell’accusa di falso: sono una persona onesta che è rimasta fuori dal mondo del lavoro».

Per questo si è rivolta a Roberto Gotta, presidente dell’associazione consumatori del Chierese: «Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni – interviene lui – Adesso stiamo mandando raccomandate chiedendo un’udienza all’Asl. Ma non conosciamo le tempistiche per la risposta. E nel frattempo i destinatari delle lettere si espongono al rischio di pagare tre volte tanto: ci sono persone che si ritroverebbero con una multa da 5.400 euro». Aggiunge Gotta: «Può anche darsi che qualcuno abbia fatto il furbo però qualcosa non torna: hanno fatto tutti i controlli adesso e di colpo si sono accorti di essere stati raggirati per anni?».

La replica dell’Asl è affidata all’ufficio stampa: «L’azienda sanitaria riceve queste richieste di rimborso dal ministero delle Finanze. Loro incrociano i dati e arrivano a queste conclusioni: secondo i documenti in nostro possesso, la signora ha percepito redditi da lavoro nel 2014 e nel 2015. Per questo non ha diritto all’esenzione». Non è comunque escluso che ci siano stati degli errori di valutazione: «Anche se pare difficile che ci siano stati sbagli per due anni di fila. Si tratta comunque di uno dei tantissimi casi limite».