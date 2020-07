Disperati nell’ex autorimessa: «Da 10 anni senza soluzioni»

L’ex autorimessa abbandonata di via Lancia e via Limone da dieci anni è al servizio dei ladri e dei disperati del quartiere e della città. Le preoccupazioni delle famiglie di zona San Paolo si sono trasformate in realtà nei giorni scorsi. Un nuovo varco, aperto sul lato di piazza Chiribiri, ha riaperto vecchie ferite che in realtà non si sono mai cicatrizzate.

Il varco

Non bastassero le infiltrazioni, i vetri spaccati dai vandali e le continue cadute di calcinacci, da qualche giorno anche senzatetto e predoni del rame stanno cercando di riappropriarsi di quella struttura abbandonata. Un fabbricato che secondo i residenti del quartiere dovrebbe essere messo immediatamente in condizioni di sicurezza. All’interno, infatti, è possibile scorgere un numero piuttosto consistente di guaine per il rame.

Il segno del passaggio di un gruppo di delinquenti. «Ne abbiamo visti uscire un paio alcune notti fa», dice un cittadino. E dal piazzale, senza troppi sforzi, si riesce a entrare dentro la vecchia officina. Le porte si aprono con una spinta, dentro non c’è traccia di anima viva. Per terra, però, ecco una distesa di rifiuti.

Il degrado

Alternativa migliore a quella utilizzata per anni sul lato di via Limone, dove una finestra rotta e un po’ di agilità permettevano ai ladri di entrare indisturbati. Chi transita in questi giorni noterà nuovamente il passaggio aperto. Per entrare bisogna arrampicarsi. Dentro la vecchia autorimessa è stata posizionata una sedia, in modo da attutire il salto agli intrusi. Intorno qualche bottiglia di birra, cartacce e sporcizia. E nessun segno di riqualificazione.