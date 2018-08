Disperati padroni dei marciapiedi: «Si ubriacano sotto casa nostra»

Dormono sui marciapiedi, sotto i portici o in mezzo ai giardini. Durante le ore notturne affollano le fabbriche abbandonate dell’area ponte Mosca mentre di giorno occupano puntualmente tutte le panchine di lungo Dora Firenze e Siena. È il manipolo di disperati che chiama casa il quartiere Aurora. Da via Pavia a via Aosta passando per corso Giulio Cesare e le sponde della Dora, sono molte le zone franche dove i senzatetto trovano un riparo di fortuna. Molti di loro hanno una passione sfrenata per la bottiglia e capirlo non è nemmeno così difficile.

Davanti al Lidl di via Aosta, per esempio, c’è sempre qualcuno seduto sul marciapiede. Pronto a chiedere l’elemosina a tutti i passanti. In mano un cartoccio di vino o un bicchiere di carta. La situazione si ripete in via Chivasso angolo via Aosta dove i residenti hanno immortalato due persone, abbastanza giovani, intente a concedersi un sonnellino sul marciapiede. Mentre in corso Brescia angolo via Aosta ecco un uomo sdraiato davanti a un negozio chiuso. L’immagine di un quartiere in difficoltà e che fatica a rialzarsi. Ed è un barbone anche quello immortalato da un passante in corso Giulio Cesare angolo corso Emilia, sotto quei portici riqualificati dall’arrivo di una nuova banca.

Anche le passerelle del lungo Dora si riempiono di zombie soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. A volte soli, a volte in gruppo fanno baldoria accompagnati dagli immancabili cartocci di vino. E nel fine settimana, se possibile, sono ancora di più. Scene quotidiane in borgo Aurora, scene che la gente non è più disposta a sopportare. «Questa zona – assicurano i residenti – continua a essere piena di vagabondi e ubriaconi. E noi abbiamo paura ad uscire da soli, persino di giorno». Non se la passano bene nemmeno i giardini del quartiere, tra i più tartassati della città. Capita molto facilmente, soprattutto in questo periodo, di imbattersi in qualche disperato che occupa le panchine dei giardini Schiapparelli di corso XI Febbraio o del Madre Teresa di corso Giulio Cesare. «Come quartiere continuiamo ad essere ignorati dalle istituzioni – denuncia il capogruppo di FdI della circoscrizione Sette, Patrizia Alessi -. Le sponde della Dora pullulano di barboni e di beoni senza dimenticare tutti quei disperati che scavalcano le recinzioni per andare a dormire nelle case abbandonate. Mi chiedo quante altre persone dovranno morire prima di ripulire questa zona».

Lattine di birra e cartocci di vino sono diventati parte integrante del quartiere. Lo sanno bene i residenti di Aurora che da anni denunciano una situazione di degrado che non accenna ad arrestarsi. Al centro delle polemiche ci sono sempre ubriaconi e disperati, sempre più padroni. «Abbiamo raccolto numerose foto che testimoniano la totale mancanza di pulizia e di controlli – spiegano i cittadini – ma le istituzioni non muovono un dito per aiutarci. E questi sono i risultati».