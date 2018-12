I disperati sono sempre lì

Ha ancora qualche giorno di tempo per mantenere la sua promessa, quella di cancellare la povertà. Parola del vicepremier Luigi Di Maio, che lo scorso 25 settembre nel corso della puntata di “Porta a porta” aveva detto che «noi, in maniera decisa, con questa manovra, con questa legge di bilancio, avremo abolito la povertà con la pensione di cittadinanza e il reddito di cittadinanza». Il tanto sospirato documento, visto e rivisto più volte prima del sofferto via libera in Senato e in attesa del suo approdo a Montecitorio, in programma nelle prossime ore, indicherà la cifra che il governo ha messo a disposizione: si parla di circa 7,1 miliardi di euro, con un taglio di 1,9 miliardi rispetto ai primi annunci. I dettagli, però, non sono ancora disponibili. Toccherà attendere. I Cinquestelle hanno garantito che sarà confermato nelle linee generali quanto promesso: partenza ad aprile e fino a 780 euro per i redditi più bassi. Con paletti precisi: «Stiamo incrociando tutte le banche dati e i redditi, ovviamente se uno ha due o tre case, o due o tre macchinoni, non vedrà un centesimo di euro», ha garantito l’altro vicepremier, il leghista Matteo Salvini. Attendiamo con fiducia, anche se purtroppo temiamo che i poveri, quelli veri, non i furbetti, continueranno a esserci. Quelli che dormono sotto i portici del centro, quelli che affollano le mense di parrocchie ed enti di carità. Quelli che l’allora candidata sindaco di Torino, Chiara Appendino, aveva messo in mostra sui cartelli in un video, per evidenziare il paradosso di una città divisa in due: da una parte le code davanti ai musei, dall’altra le code davanti alle mense dei poveri. Non è cambiato molto. Anzi, non è cambiato nulla. Continuiamo ad aspettare.