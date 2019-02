Sciatori dispersi a Courmayeur: trovati tre corpi: erano sepolti sotto una valanga [VIDEO E FOTO]

I corpi senza vita di tre freerider sono stati individuati durante le operazioni di ricerca dei quattro sciatori – due britannici e due francesi – dispersi da ieri sopra Courmayeur. Di loro si erano perse le tracce poco dopo mezzogiorno da quando, cioè, era stato registrato un passaggio nell’impianto di risalita dello Youla.

CADAVERI SEPOLTI DALLA VALANGA

I cadaveri erano sepolti sotto una valanga in Val Veny, nella zona del canale degli Spagnoli. Soccorso alpino valdostano e Soccorso alpino della guardia di finanza, con unità cinofile ed elicottero della Protezione civile, proseguono le ricerche del quarto disperso che dovrebbe trovarsi nella stessa zona.

SCIAVANO IN ZONA VIETATA

Le operazioni di recupero delle salme sono rese difficili dalla natura impervia del canalone e dal rischio di ulteriori distacchi. Secondo quanto trapelato, i tre sciavano in una zona vietata. Nel canale degli Spagnoli vige infatti un’ordinanza dell’amministrazione comunale che vieta lo sci in fuoripista. Le tre vittime – hanno appurato i soccorritori – erano dotate di zaino airbag, utile a galleggiare sulla neve in caso di valanga.