Dispetti tra vicini alle popolari. E fioccano le denunce ai vigili

VIA SPAVENTA

Uova lanciate contro la porta di casa, veleno contro il cancello del box, la buca delle lettere rotta, persino danni ai vetri. Nelle case popolari di via Spaventa, ormai da cinque anni, va in scena una vera e propria “guerra” tra vicini di casa. Dispetti e qualche parola di troppo, frutto di una convivenza che non sembra piacere a nessuno.

Così dal 2015 sono fioccate anche le denunce alle forze dell’ordine. Un plico inesauribile di segnalazioni inviate ai vigili, alla polizia e per conoscenza anche all’Atc. «Non intendiamo andare via di qui – racconta uno dei protagonisti, invalido civile -. Sono stato insultato e ho presentato anche una querela per lesioni. Anche mia moglie è stata derisa con scritte sul muro, a dir poco offensive». La buca delle lettere dell’inquilino risulta rotta. Chiunque, volendo, potrebbe infilare la mano dentro e prendere la posta. «Una volta ho anche trovato degli escrementi».

