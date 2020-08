E’ disponibile il secondo Dlc di My Hero One’s Justice 2!

Da oggi i fan di My Hero One’s Justice 2 possono giocare con Mei Hatsume. Grazie all’uso dei suoi diversi gadget, Mei può intelligentemente – e sempre con stile – superare i propri avversari! Appari elegante in tutte le circostanze con il nuovo Costume Pack “Outlaw Suits”, disponibile da oggi per il download.

Mei Hatsume è parte del secondo DLC. Ogni DLC è acquistabile singolarmente o ottenibile con il Season Pass.

Negli scorsi mesi sono stati fatti diversi aggiustamenti ai personaggi: questi miglioramenti renderanno i combattimenti ancora più divertenti e godibili per tutti i giocatori che vorranno lanciarsi nella lotta.

La patch include anche una nuova modalità Foto, lo strumento perfetto per immortalare le tue mosse più distruttive!