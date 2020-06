Dispositivo antitaccheggio negli slip, maxi furto a “8Gallery”: due denunce [VIDEO]

Il dispositivo permetteva di eliminare l’antitaccheggio e di appropriarsi di diversi prodotti, soprattutto apparecchi high-tech di valore. Lunedì mattina, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti presso un negozio di elettronica del centro commerciale “8Gallery” poiché personale di vigilanza stava trattenendo un uomo che nella giornata antecedente avrebbe asportato smartphone e atri prodotti di elettronica.

Nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno trovato addosso all’uomo, un italiano di 33 anni, un cilindro metallico magnetico avvolto da nastro adesivo bianco. Gli agenti hanno appurato che l’aggeggio, occultato negli slip, permetteva l’apertura dei safer e delle reti allarmate all’interno dei quali vengono di solito esposti gli apparecchi elettronici di maggior valore economico.

In una chat del telefono del 33enne, gli agenti hanno trovato una serie di immagini ritraenti foto di prodotti di elettronica ove si faceva riferimento allo scambio di merce. A casa dell’uomo, gli agenti hanno poi rinvenuto, occultati in diversi cassetti del comò e in un borsone da palestra riposto in un armadio, 13 articoli tra cellulari, notebook, adattatori, smartwatch e Air Pods.

Alla luce dei fatti, l’uomo viene denunciato per tentato furto e ricettazione. Lo stesso era già stato denunciato lo scorso maggio per il furto di un drone, perpetrato in un altro punto vendita della stessa catena commerciale.

Gli agenti hanno esteso poi la perquisizione a casa della persona che comunicava in chat con il 33enne. Anche in questa circostanza, nell’abitazione sono stati trovati otto prodotti dello stesso genere. Alcuni Air Pods, invece, erano nascosti in auto. L’uomo, un italiano di 31 anni, è stato denunciato per ricettazione in concorso. Complessivamente, gli agenti della Squadra Volante hanno recuperato merce per un valore commerciale di 8000 euro.