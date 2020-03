Disservizi sui bus per le scuole. Un tavolo con Gtt e l’Agenzia

I Comuni alla ricerca di soluzioni per i problemi

I Comuni si siederanno a un tavolo con Gtt e Agenzia della mobilità piemontese per risolvere il problema degli studenti pendolari che devono raggiungere le scuole superiori di Pinerolo e Giaveno.

Da anni gli studenti lamentano disservizi e, a Piossasco, è nato il comitato Iononsalgo per far sentire la propria voce, anche tramite una segnalazione alla Procura. Il problema riguarda diversi paesi, tra cui Cumiana che l’ha affrontato in un incontro pubblico, prima di fare fronte unito con i paesi limitrofi.

