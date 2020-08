«Distanti sì, ma il sudore ci appiccica»

Il cantautore toscano questa sera in concerto a Fossano: «Sarà un live intimo e acustico in cui ripercorrerò la mia carriera»

“Il sudore ci appiccica”, nonostante le distanze, nonostante il Covid. È il grido che nasce dalla penna sottile di Francesco Gabbani il quale ha fatto del suo inno alla condivisione ai tempi del lockdown, un vero tormentone estivo in cima alle hit dal 5 giugno scorso, giorno in cui il brano uscì in tutte le radio. Delicato, beffardo ma sempre attento a ciò che accade, Francesco Gabbani è uno dei protagonisti di questa “magra” estate dal vivo che vede nell’Anima Festival di Fossano una rappresentante coraggiosa. L’artista toscano, secondo a Sanremo con “Viceversa” (43 milioni di visualizzazioni e Disco di Platino) si confida a poche ore dal live che lo porterà stasera in piazza Castello.

Da Alba a Fossano, Francesco ancora in Piemonte una regione che la ama…

«Sono contento di suonare a Fossano e di tornare in Piemonte, regione che amo molto. Il concerto di Alba è stata una data particolare perché ho suonato in un’edizione speciale del festival Collisioni intitolata “Grazie” e dedicata alle figure professionali che hanno lavorato durante il periodo di lockdown e si sono date da fare per farci superare il periodo difficile. Quindi un concerto che ha avuto un valore aggiunto emozionale intrinseco di gratitudine».

L’effetto Covid ha “regalato” location particolari, cosa ne pensa? Che esperienza è dal punto di vista musicale?

«Siamo reduci da un periodo così particolare e difficile che credo che questo tour sia, per me, la dimostrazione pratica dell’aver voglia di ricominciare, di ripartire. Questi concerti saranno dedicati ad un numero ristretto di persone per rispettare ovviamente le regole in vigore, e penso che il fatto di suonare in location particolari e in acustico, quindi con una veste più intima, possa contribuire a trasmettere un senso di condivisione e la voglia di stare insieme, anche se a debita distanza».

L’emozione di tornare sul palco dopo il lockdown…

«Un’emozione grande e, oserei dire, inaspettata fino a poco tempo fa. Il fatto di poter tornare a suonare e a vivere quella che, per me, è la dimensione più importante, è davvero significativo».

Durante l’isolamento è stato molto attivo sui social, cosa ha rappresentato per lei esibirsi on line?

«Il lockdown è avvenuto poco dopo la fine del Festival di Sanremo ed io ero nel pieno delle mie attività promozionali con un disco nuovo. Ho dovuto annullare appuntamenti promo e firmacopie e, l’unico modo che avevo per star vicino ai miei sostenitori, è stato utilizzare i social. Per questo ho iniziato a suonare in diretta su Instagram, e mi sono inventato il format Gabba 4x4x4, per poter star vicino a chi mi segue e poter passare dei momenti insieme in un periodo davvero così complicato».

Da Sanremo, con il meritato secondo posto, all’estate in cui il suo brano domina nella classifica dei tormentoni. Nonostante tutto il 2020 è un anno fortunato non crede?

«Io sono una persona che cerca sempre di trovare un lato positivo anche nelle situazioni più difficili per cui ho cercato di utilizzare il mio tempo in maniera differente e fare cose che, in condizioni normali, non avrei fatto. Prendi ad esempio questo tour. Molto probabilmente in condizioni normali non avrei fatto un tour acustico quindi la vivo come una opportunità».

Che concerto sarà quello di stasera?

«Sarà uno spettacolo sicuramente atipico perché mi presenterò in un live prettamente acustico cosa che non avevo mai fatto prima di questo tour. Un concerto in cui, accompagnato da una voce narrante, proverò a raccontare, in una dimensione più intima e personale, quella che è stata la mia storia discografica dalle prime uscite al mio ultimo singolo “Il sudore ci appiccica”».

Cosa si aspetta dal futuro?

«Spero di poter continuare a suonare e a fare musica senza limitazioni, vorrebbe dire che ci siamo lasciati alle spalle questo periodo».

L’avremo presto a Torino?

«Lo spero davvero!».