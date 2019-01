Il difensore si è infortunato ieri sera nella partita contro la Lazio. Si tenta il recupero per Madrid

Tegola in casa Juve

Leonardo Bonucci, infortunatosi ieri sera nella partita contro la Lazio, ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia con interessamento capsulo-legamentoso. Lo rende noto la Juventus attraverso il suo sito internet. Il difensore “ha già iniziato le terapie del caso”.

SI TENTA IL RECUPERP PER MADRID

L’obbiettivo è quello di recuperarlo in tempo per il 20 febbraio, quando i bianconeri saranno di scena a Madrid, contro l’Atletico, nell’andata dei quarti di finale di Champions League.