Piove e non si riesce a sentire bene la voce dell'addetta, ne nasce un pericoloso assembramento

Stanno distribuendo i buoni spesa per la quarantena, ma quello che accade in questa cittadina italiana di provincia è surreale: piove, non si riesce a sentire bene la voce dell’addetta e allora tutti si accalcano. Settimane e settimane di isolamento che rischiano di andare a rotoli.