Distribuzione di mascherine e alimenti, l’attività ANPS per l’emergenza Coronavirus [FOTO]

L’Associazione Nazionale Polizia di Stato, insieme ai Gruppi di Volontariato, scende in campo contro l’emergenza Coronavirus. Diversi i servizi a supporto della Protezione Civile Regionale e, a richiesta, anche di Sindaci e Istituzioni.

Il Presidente del gruppo della provincia di Torino è l’Ispettore Superiore Franco Muccione ancora in servizio presso la Questura in qualità di Responsabile della Squadra Cinofili. Si è cominciato con il montaggio delle tende davanti ai pronto soccorso degli ospedali, per poi passare alla distribuzione di mascherine e alimenti sia per persone che animali d’affezione. Tanti i servizi di assistenza alla popolazione negli uffici postali, nei mercati rionali e nei parchi e aree verdi per il rispetto dei divieti di assembramento. Distribuiti anche buoni spesa per famiglie in difficoltà.