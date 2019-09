Distrutti gli addobbi della festa. E’ caccia alla banda dei vandali

Vandali scatenati dopo la serata di apertura del Torneo dei Borghi, tenutosi nel fine settimana appena passato. Ignoti, molto probabilmente ragazzini che bazzicano in paese fino a tarda notte, hanno strappato e rovinato le decorazioni che i cittadini avevano approntato per abbellire le borgate in occasione della festa.

A segnalare il fatto una delle partecipanti, che nel tornare a casa ha trovato lungo tutta via Pinerolo copertoni e cassonetti in mezzo alla strada e i nastri e coccarde allestite dai volontari stracciate e buttate a terra. Si tratta dell’ennesimo atto vandalico in paese: già in passato alcuni ragazzini avevano più volte devastato l’unico parco giochi della cittadina, in via Roma. Erano stati poi identificati e “costretti” a pagare una multa oppure a fare lavori socialmente utili per la comunità. Ora si spera che le telecamere di sicurezza della zona abbiano immortalato i responsabili.