Dito medio contro Salvini e Di Maio, ecco l’ultima provocazione del Banksy torinese

Andrea Villa colpisce ancora. La scorsa notte, il Banksy torinese ha “piazzato” un’altra delle sue opere a due passi dall’istituito Avogadro, in via XX settembre a Torino. Si tratta di un manifesto fake, caratteristica distintiva dell’artista, in cui si vedono i volti dei due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, con in mezzo un grosso “0,2 per cento” – la percentuale di crescita del Pil in Italia in questo scorcio di 2019 (secondo le previsioni della commissione Ue) – e il commento “Zero in due”.

IL DITO MEDIO

Ancora, rivolto al ministro dell’Interno e a quello del Lavoro, non manca di campeggiare, sul manifesto, un dito medio sollevato verso l’alto, che richiama molto da vicino le opere dell’artista dissidente cinese Ai Weiwei, da sempre critico nei confronti della censura e del regime del suo paese.