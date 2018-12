Divampa un incendio in camera. Si salva barricandosi sul balcone

E’ stato davvero un Santo Stefano di fuoco per un anziano signore residente in via Carisio 19, quartiere Parella, che mercoledì notte è stato miracolosamente salvato dalle fiamme grazie all’intervento dei vigili del fuoco. L’incendio è divampato nella sua camera da letto al secondo piano del palazzo mentre l’uomo stava dormendo. Svegliatosi di soprassalto, l’anziano è uscito fuori sul balcone ma è rimasto bloccato fuori dalla portafinestra. Tempestivo l’intervento dei pompieri che lo hanno tratto in salvo con l’utilizzo dell’autoscala per poi spegnere successivamente le fiamme. Il residente, in stato di shock, è stato trasportato all’ospedale Maria Vittoria per una leggera intossicazione.

Non è chiaro cosa abbia provocato la scintilla che ha poi fatto propagare l’incendio nell’appartamento. Certo è che sarebbe potuta andare molto peggio all’anziano signore, attualmente fuori pericolo. Senza l’intervento dei vigili del fuoco infatti il finale della storia si sarebbe certamente dovuto riscrivere.

Con un lieto fine si è conclusa anche la vicenda del palazzo all’angolo tra via della Rocca e via Cavour. Gli abitanti del quartiere, allertati per la colonna di fumo sprigionata dal tetto della casa, hanno chiamato i pompieri che sono sopraggiunti con l’autopompa per spegnere il possibile incendio. «Ma è stato un falso allarme – tranquillizza la custode del condominio -. Si è trattato semplicemente di un problema alla canna fumaria e non c’è stato nessun rischio di salute per i condomini».