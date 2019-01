Divieto del velo integrale, la Regione Piemonte dice no

La Regione Piemonte dice di no alla proposta di divieto del velo integrale in tutti gli edifici pubblici del territorio regionale. A opporsi all’ordine del giorno del capogruppo Mns Gian Luca Vignale la maggioranza di centrosinistra, mentre il Movimento Cinque Stelle non ha dato la presenza. A favore Moderati e centrodestra.

“Il testo – ha spiegato Vignale – aveva lo scopo di impegnare la Giunta regionale ad adottare provvedimenti che assicurino la massima efficacia dei controlli di sicurezza interna in tutti gli edifici istituzionali, strutture sanitarie comprese, vietando l’occultazione del volto”.

Un provvedimento ad hoc contro il velo e il burqa, che però non è stata appoggiata dalle forze di maggioranza scatenando la delusione dello stesso Vignale: “Anche una legge varata durante gli anni del terrorismo e ancora in vigore – ha ricordato il promotore dell’odg – vieta di mascherare il viso o occultarlo indossando caschi o passamontagna”.