“Divieto di sesso”, l’ordinanza anti-prostitute del sindaco scatena l’ironia sui social

I cartelli sistemati lungo le strade suscitano commenti e proteste su Fb. Ma il primo cittadino non arretra: "Per noi si tratta di un problema grave"

Dopo l’ordinanza emessa alla fine del 2016 contro i clienti delle prostitute, a Masserano (Biella) il sindaco continua la sua battaglia rafforzando il provvedimento con una precisazione ancora più esplicita sui cartelli sistemati lungo le strade: “Divieto di contrarre prestazioni sessuali sul territorio comunale“, i trasgressori saranno puniti con una sanzione di 500 euro. Il divieto si riferisce, ovviamente, agli incontri con le prostitute, ma sui social ha scatenato un’ondata di ironia e proteste.

I POST IRONICI SU FACEBOOK

“Ehi ciao ti va di venire a casa mia? Sono sola stasera. Certo che mi va, dove abiti? A Masserano. Addio” si legge sul gruppo Fb “La Biella che piaceVa“. “Ma quali case chiuse??? in città di casalingue è pieno!!!” scrive un altro utente commentando il post pubblicato sullo stesso gruppo. E un altro: “Voglio vedere chi ha il coraggio di certificare questa delibera, che linguisticamente è scorretta e pertanto formalmente nulla“. E ancora un ulteriore commento ironio: “Ok x gli umani. ma x i gatti, cani, mucche, formiche, libellule e quant’altro?“.

FANTONE: TOGLIERE I CARTELLI? NON SE NE PARLA

“Per noi si tratta di un problema grave – ribatte il sindaco Sergio Fantone -. Siamo un territorio frequentato da numerose prostitute, soprattutto di colore, che lavorano in strada. Non è solo una questione di decenza ma anche di sensibilità nei confronti di queste donne che vengono sfruttate e trattate come schiave. Di togliere i cartelli non se ne parla”.