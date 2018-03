Sono 133 gli automobilisti che oggi a Torino sono stati multati per non avere rispettato il divieto di transito nella Ztl centrale, dalle 10 alle 18, in occasione della Domenica Ecologica. La polizia municipale Torino ha controllato 348 veicoli. La sanzione per i trasgressori è di 85 euro, ridotta a 59,50 euro se viene pagata entro 5 giorni.