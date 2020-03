Il dj? Si sceglie on line e poi si balla

E se la discoteca si trasferisse direttamente nel salotto di casa? In giorni di ristrettezze e chiusure forzate, Torino nel Mondo tramuta una semplice idea in una coinvolgente realtà. A partire da giovedì scorso, infatti, dalla pagina facebook dell’agenzia di eventi è possibile partecipare, ogni sera alle 21, a un dj set “domestico” condotto da uno dei dj dello staff di Tnm, per trascorrere le lunghe ore serali in virtuale compagnia e al ritmo della buona musica e del divertimento. «In un momento di crisi come questo, sentiamo forte l’esigenza di stare vicino ai nostri affezionati clienti torinesi – spiega Roberto Di Crescenzo, fondatore di Torino nel Mondo -, perciò abbiamo deciso di coinvolgere tutti nostri professionisti affinché la movida della Generazione Over 30 continui a vivere anche nel calore delle nostre case». Dopo aver condotto i torinesi in discoteca – e, in particolare, alle apprezzatissime serate organizzate presso il Different Club, il Black Moon e il Bamboo Club –, dunque, Torino nel Mondo non dimentica i suoi seguaci e porta la discoteca nelle dimore del capoluogo sabaudo, segnando quello che si staglia, a tutti gli effetti, come un vero “ritorno alle origini”. «Torino nel Mondo – spiega, infatti, Di Crescenzo – è nata oltre dieci anni fa proprio sotto forma di un gruppo facebook, per poi divenire, nel corso degli anni, uno dei punti di riferimento per l’organizzazione degli eventi torinesi, grazie alla nostra passione e alla qualità del nostro lavoro». Marchi di fabbrica che, quindi, non smetteranno di caratterizzare lo staff di Tnm neanche in un momento delicato come quello in cui versa ora la discoteca italiana, «che non è “morta”, ma continuerà a vivere e, anzi, si rialzerà più forte di prima, mostrando la sua tenacia, quando questa difficile situazione di crisi sarà finalmente trascorsa». Nel frattempo, però, le scelte musicali proposte da Torino nel Mondo continueranno a soddisfare tutti i palati sonori dei suoi estimatori. Ad alternarsi alla console, infatti, vi saranno Fabio Sunrise, Fabrizio Del Re, Gianluca Argante, Lello B, Manolo dj e Consuelo Altea, con sound che spazieranno dalla house ibizenca alla musica commerciale, dalla salsa alla bachata, fino al reggaeton, al merengue e alla musica revival. Con un unico obiettivo: divertire, coinvolgere e far ballare tutti gli “spet – tatori”, per combattere la noia della reclusione e distrarre i pensieri dalle preoccupazioni legate al delicato periodo che sta piegando l’Italia e il mondo intero. Perché le discoteche sono chiuse, ma la musica non si ferma