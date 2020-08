Dj torinese morta, spunta l’ipotesi dell’aggressione di due cani

Il mistero s’infittisce: come è morta la dj torinese Viviana Parisi e dove si trova il figlio Gioele, di 4 anni? A Caronia, nel Messinese, gli inquirenti passano al setaccio varie strade. L’ultima ipotesi parlerebbe di un’aggressione che mamma e figlio potrebbero aver subito da parte di due cani di grossa taglia. Sul corpo della donna sono stati trovati morsi di animali, ma per avere la certezza che si tratta di cani bisogna aspettare i risultati delle analisi legali. In pratica, una volta scavalcato il guardrail, i cani potrebbero aver aggredito il bimbo e Viviana, per proteggerlo, potrebbe essere stata morsa e quindi aver trovato rifugio sul traliccio dal quale poi è caduta, per chiedere aiuto. Ma sono solo ipotesi. Sta di fatto che al momento non ci sono tracce del piccolo Gioele.