«Dobbiamo ripartire dalla scuola materna e da Estate Ragazzi»

I positivi a Druento sono scesi ulteriormente, arrivando a una dozzina.

Numeri che fanno ben sperare per il futuro ma che non lasciano dormire sonni tranquilli al sindaco Carlo Vietti, che a un anno di distanza dalla vittoria alle elezioni amministrative deve fare i conti con gli strascichi della pandemia. E con tanti progetti in cantiere che devono partire a stretto giro di posta.

«Devo applicare alla lettera le direttive governative e regionali – spiega – Anche se ci sono alcuni aspetti che voglio ben capire. Perché Druento è un piccolo Comune, con uomini contati e risorse contenute. Ogni passo deve essere ben ponderato. Solo in questi giorni il Governo ha fatto pervenire i soldi per gli straordinari dei nostri agenti e per la pulizia delle strade. Abbiamo fatto un lavoro egregio in questi mesi, che sono stati davvero complicati».

