Docce tranquille

Mi sono stufato di quegli orcoclasti (neologismo di radice greco-antica che significa rompiballe) che lanciano continui allarmi sul problema dell’acqua “che sta per finire”. Come si fa a dire una bestialità simile di un elemento inesauribile? L’acqua è fatta di ossigeno e idrogeno, due dei gas che compongono l’atmosfera, e infatti in molti luoghi aridi, fin dall’antichità, la si ricava proprio dall’aria, mediante ingegnosi sistemi che sfruttano la condensa. E poi c’è una fonte inesauribile: l’acqua di mare. Si tratta “solo” di dissalarla e potabilizzarla. Certo, farlo all’antica (col vapore ottenuto da caldaie a idrocarburi) era costoso, ma adesso il nuovo procedimento ad osmosi richiede meno energia, e permette di usare quella solare. Visto che lo sport nazionale non è il calcio, ma l’autodenigrazione masochista davanti agli stranieri, sappiate che la tecnologia che sfrutta per la dissalazione i moduli fotovoltaici ed eolici, senza emissioni chimiche, termiche o acustiche, vede al primo posto in Europa proprio l’Italia, che li impiega in vari settori (nautico, residenziale, industriale) con grosso valore aggiunto ambientale. La Fisia Italimpianti (Gruppo Salini Impregilo) ha progettato e costruito a Dubai il più grande dissalatore osmotico del mondo, che produce 2,1 miliardi di litri d’acqua al giorno. La smettano quindi gli ecoterroristi di tritarci le gonadi con l’acqua preziosa. Meno allarmi-siccità e più dissalatori, che tra l’altro hanno come “prodotto di scarto” il sale, una merce così preziosa da dare origine al vocabolo “salario” come sinonimo di paga. Fatevi la doccia tranquilli, va’.

