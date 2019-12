Dodici anni fa la strage della ThyssenKrupp. Il grido dei familiari delle vittime: “Vogliamo giustizia”

Dodici anni fa la strage delle acciaierie ThyssenKrupp in cui perirono, martoriati dalle fiamme, sette operai. Antonio Schiavone, Giuseppe Demasi, Angelo Laurino, Roberto Scola, Rosario Rodinò, Rocco Marzo e Bruno Santino, questi i loro nomi, sono stati ricordati questa mattina con una cerimonia al Cimitero Monumentale di Torino. A distanza di tanti anni, tuttavia, si alza ancora forte il grido di dolore ed il desiderio di giustizia dei loro familiari.

COLPEVOLI ANCORA FUORI

“Sono trascorsi 12 lunghi anni e noi siamo ancora qui. Questo è il nostro quotidiano, che ci vede purtroppo in una condizione immutata, con le porte del carcere che si sono aperte per far uscire invece che entrare i colpevoli” è lo sfogo di Rosina Demasi, lamamma di Giuseppe. “Per alcuni – prosegue la donna – la Thyssen si ricorda un giorno l’anno, per noi è un ricordo indelebile di quello che ci è stato portato via”.

LE MAMME DELLA THYSSEN

Le “mamme della Thyssen” vogliono “credere ancora nella giustizia” perché, sottolinea ancora Rosina: “in un Paese civile chi ha sbagliato paga. Dobbiamo pensare che il nostro Paese abbia perso questo senso di civiltà?”. La Demasi punta il dito contro “quel maledetto stabilimento diventato un luogo abbandonato, un affronto e mancanza di rispetto che ritengo indegno per questa città”. “Non vogliamo più promesse o abbracci, vogliamo giustizia” è l’appello finale della donna.

LO SFOGO DELLA SORELLA DI RODINO’

“Finalmente siamo in Europa, alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo. Speriamo che i maledetti tedeschi assassini siano buttati in galera. E vogliamo anche sapere perché gli assassini italiani siano già fuori. Nessuno ha pagato per la morte dei nostri cari”. Le ha fatto eco Laura Rodinò, sorella di Rosario, un’altra delle vittime del rogo. “E’ disumano aspettare 12 anni per avere giustizia. Sono indignata e spero che l’Europa riesca a far finire questo calvario giudiziario” ha concluso la Rodinò.

LE PAROLE DI APPENDINO

Un appello, quello delle due donne, immediatamente fatto sua dalla sindaca di Torino, Chiara Appendino. Oggi, spiega la prima cittadina “il diritto alla giustizia è ancora negato e questo è inaccettabile”. Appendino ha reso omaggio “alla forza incredibile di lottare” dei familiari delle vittime, tra cui ci sono “donne straordinarie che sono un esempio per la società di cosa significhi non mollare e riportare al centro un diritto”.

OTTENERE UNA GIUSTIZIA DOVUTA

“Ogni anno in questo giorno ci sono due emozioni” ha rimarcato la Appendino. Prima di tutto, ha osservao la rabbia, comprensibile e giustificabile, che forse potrà diminuire un giorno se ci sarà giustizia. E dobbiamo tutti essere vicini a voi con questa rabbia per ottenere una giustizia dovuta”. Il secondo sentimento, ha proseguito la sindaca di Torino, “è la speranza, che da quanto accaduto si impari, come società, affinché non si ripeta, perché non si può morire di lavoro”.

ASSESSORI REGIONALI A COMMEMORAZIONE

Alla cerimonia di commemorazione delle vittime, fra gli altri, erano presenti anche gli assessori regionali Elena Chiorino e Andrea Tronzano e, in rappresentanza della Corte d’Appello, Paola Dezzani, giudice a latere del primo grado del processo Thyssen. Dopo la commemorazione i familiari hanno potuto vedere il cantiere del memoriale dedicato ai 7 operai che sarà completato per l’estate.

FRATOIANNI: MANAGER CONDANNATI ANCORA LIBERI, SCHIAFFO A FAMIGLIE

“Mentre in Italia si continua ogni giorno a morire sui posti di lavoro, la ferita della #ThyssenKrupp rimane aperta, con i manager tedeschi (condannati perché responsabili di quella strage il 6 dicembre) ancora liberi”. Ha scritto su Twitter Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana-Leu), che sul caso del rogo all’acciaieria ha presentato in questa ma anche nella precedente legislatura, alcune interrogazioni relativamente all’impunità di fatto per i manager tedeschi. “Uno schiaffo– scrive il parlamentare di Leu- alle vittime e alle loro famiglie che non si meritano proprio”.