Doganieri e sensori termici: il tesoro di Muray è in città

L’altro modo di ammirare e capire un’esposizione è quello di seguirla passo passo nella fase del suo allestimento, in quel dietro le quinte di cui a volte ci si dimentica dell’esistenza ma che rappresenta una delle parti più affascinanti di qualsiasi esperienza artistica. Come quella avvenuta ieri trascorrendo un pomeriggio in compagnia di doganieri ed esperti in occasione dell’arrivo alla Palazzina di Caccia di Stupinigi delle 60 fotografie originali su Frida Kahlo firmate dal genio americano Nickolas Muray.

Vere e proprie opere d’arte dal valore inestimabile, per la prima volta in Europa, fiore all’occhiello di “Frida Kahlo through the lens of Nickolas Muray”, la grande mostra sulla pittrice messicana che si inaugurerà il 31 gennaio (fino al 3 maggio) e organizzata da Next Exhibition e ONO arte. Una vera e propria esperienza, un lungo viaggio emozionale e, in parte, multimediale tra i sentimenti, le passioni e i segreti più reconditi della grande pittrice messicana che saranno resi unici proprio dalle fotografie di Muray giunte in Italia dagli Stati Uniti attraverso i sistemi di massima sicurezza.

«E non è stata un’impresa per niente facile – spiegano da Next Exhibition – per mesi abbiamo dovuto studiare e analizzare attraverso sonde la temperatura e il grado di umidità degli ambienti, le fotografie originali sono molto delicate e non potevamo correre alcun rischio. Solo così siamo stati capaci di convincere la Fondazione Muray a prestarci le foto, un’impresa che in Europa non era ancora riuscita a nessuno». Il percorso fotografico racconta la crescita personale di Frida Kahlo, a partire dagli scatti del 1937 a Tizapan in Messico, per chiudere con quelli del 1948 a Pedregal e Coyoacan.

Muray, nato in Ungheria e naturalizzato americano, e Kahlo si conobbero quasi per caso: nel 1923 Nickolas Muray incontrò l’artista messicano Miguel Covarrubias che era andato a New York con una borsa di studio di sei mesi offerta dal governo messicano. Poco dopo il suo arrivo, Covarrubias iniziò a lavorare per “Vanity Fair” – rivista alla quale Muray contribuiva da diversi anni con i suoi ritratti di celebrità – e i due diventarono presto amici. Nel 1931 Muray si recò in Messico in vacanza con Covarrubias e sua moglie Rosa. Poiché Covarrubias era stato uno studente di Diego Rivera, era inevitabile che Frida Kahlo e Muray si incontrassero.

I due iniziarono una storia d’amore che continuò e si spense per i successivi dieci anni e un’amicizia che durò fino alla sua morte, nel 1954. Le fotografie che Muray realizzò nel corso di questa relazione, che coprono un periodo che va dal 1937 al 1946, offrono una prospettiva unica, quella dell’amico, dell’amante e del confidente, ma al tempo stesso mostrano le qualità di Muray come ritrattista e come maestro della fotografia a colori, campo pionieristico in quegli anni.