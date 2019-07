Dogmi e mediazione

Diciamoci la verità, la cura definitiva al problema dello smog non ce l’ha nessuno. Sarà che forse neppure sappiamo da cosa è realmente provocata questa cappa grigiastra che da ottobre a marzo avvolge Torino. C’è chi dice che è colpa della conformazione della nostra Pianura Padana, al punto che qualcuno aveva addirittura immaginato di far saltare in aria il Turchino per liberarci da nebbia e micropolveri.

Per l’Arpa, invece, la responsabilità sarebbe da ricercare più nel riscaldamento delle abitazioni che nel traffico privato. Mentre la Regione suggerisce che per provare a lenire il problema sarebbe meglio puntare su un trasporto pubblico di ultima generazione. E di fronte a un quadro così eterogeneo, l’irremovibile opposizione della giunta Appendino alle richieste dei commercianti di rivedere il progetto di riforma della Ztl stupisce doppiamente.

Perché in fondo Ascom e Confesercenti non chiedevano di accantonare l’intero progetto, ma solo di intervenire sul pagamento del “ticket” da 5 euro che da gennaio permetterà l’accesso al centro città. Un aspetto che, nel sentire comune, sembra più legato al vil denaro che a quella salute pubblica che il sindaco ha sempre detto di voler difendere a qualunque costo, compresa la perdita di consenso.

E poi perché la politica è innanzitutto mediazione, mentre l’amministrazione a 5 Stelle pare, almeno in questo caso, preferire il dogma. Non stupiamoci, quindi, se Ascom e Confesercenti abbiano lanciato una richiesta d’aiuto a tutte le forze politiche. Di sinistra o di destra non fa differenza. Basta non siano grillini.