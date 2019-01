DOLCE LATTE – Sabrina e Denise Russo alla conquista di Rivoli con “dolci” aperi-drink

«Quando abbiamo rilevato questa attività all’inizio dello scorso anno, io e mia sorella Sabrina ci siamo rese subito conto che oltre ai dolci, avremmo potuto offrire ai nostri clienti molto di più»

Racconta Denise Russo mentre, indaffarata nella preparazione del suo gelato e di tutto ciò di cui necessita un’attività come la sua aperta sette giorni su sette dalle sei del mattino a sera, continua a curare il cibo e l’allestimento. Sì perché, oggi, il Dolce Latte in corso Susa a Rivoli non si presenta esclusivamente come una gelateria artigianale ma, anche, come un locale in cui trovare altri prodotti di pasticceria e una vasta varietà di piatti salati, tramezzini, panini e taglieri di salumi. Bontà da assaggiare durante l’ora dell’aperitivo accompagnato, tutti i sabati, anche da un deejay set. Ma, niente paura, perché «ogni sera siamo in grado di proporre ai clienti che lo desiderano un interessante apericena a base di cocktail speciali, vini, cibi salati e, ovviamente, dei nostri dolci. Molto più di una gelateria, un vero emporio del buon gusto.

Indirizzo: corso Susa 22 (Galleria Vart Le Rive)

Telefono: 011.0769807

Orario: aperto tutti i giorni dalle 6 fino a sera