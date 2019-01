Dolore e rabbia dei colleghi della guardia ferita: «Gli hanno sparato perché era il più esperto»

C’è sconcerto in piazza Stampalia. Ieri mattina i colpi di pistola li hanno sentiti tutti. Giovanni Vuono, commerciante di 67 anni, ricorda: «Ho sentito quegli spari e mi sono venuti i brividi. Non per la paura del momento, ma perché il 28 febbraio del 1979, una data che non scorderò, giusto quarant’anni fa, qui in piazza, al bar dell’Angelo, ci fu un’altra sparatoria, io ero lì che lavoravo. Un poliziotto rimase ferito. Due terroristi di Prima Linea, Matteo Caggegi e Barbara Azzaroni, furono uccisi. E sempre qui, poco tempo dopo, il proprietario del bar, Carmine Civitate fu ucciso dai terroristi per vendetta». Ancora spari in piazza Stampalia, ma questa volta per una rapina al portavalori. Banditi armati fino ai denti hanno seminato panico e sangue: «I rapinatori – riferisce Michele, un vigilante di Allsystem, amico di Longo – si sono appostati e hanno aspettato il momento giusto per saltare addosso e sparare alla gamba del mio collega. Ho incontrato Roberto in ospedale subito dopo l’operazione e mi ha raccontato che è successo tutto rapidamente e che il loro obbiettivo era quello di atterrarlo, perché era il più esperto».

