Domande viziose…

Lolita abita ai Pairoli, oppure nella periferia torinese. Quanto sarebbe facile cominciare così? Quanto sarebbe semplice analizzare il tutto tramite questa immagine antica che è ormai totalmente inadatta? La vicenda dei Pairoli ve la ricordate certamente perché fece gran rumore: studentesse della Roma bene erano la ricercata compagnia per Vip tali o presunti, imprenditori, mariti di donne impegnate in politica, e via dicendo. Quella di Chiara, invece, fa molto meno rumore. Forse perché Torino non è Roma e per certi aspetti sembra più facile accettare che il vizio sia cullato dalla Città eterna e da uno dei suoi quartieri più nobili. Qualcuno invece direbbe che tutto il mondo è paese, o “strapaese”. E una ragazzina come Chiara, la chiameremo così, era il giocattolo di troppi adulti tra un night, un club di scambisti, la periferia torinese e persino la sua classe dove è capitato le recapitassero il compenso per le sue prestazioni. Le “parioline” accumulavano denaro per il lusso, per i capi griffati; altre magari lo facevano per aiutare in famiglia, o semplicemente se stesse. Nessuno può giudicare senza avere tutti gli elementi in mano e, anche fosse, sarebbero comunque insufficienti. La tentazione di una facile morale è sempre in agguato. A partire da chi chiede «ma la madre dov’era? Cosa fanno i genitori?». Come se ci fosse una sola risposta possibile, come se questo spiegasse tutto. Ma una spiegazione univoca non c’è mai. C’erano persone, magari a loro volta genitori, che cercavano il brivido del vizio a portata del loro conto in banca. Come fosse normale, persino “dovuto”. E c’erano persone che creavano l’opportunità. Genitori anche loro? Chissà. Quando ci viene facile crederci come Gesù nel tempio, ricordiamoci che Chiara e anche le parioline sono le vittime.