Domani c’è il Milan, Longo scuote il Toro: “Questo gruppo deve ritrovare coraggio”

Momento “caldo” per la stagione granata. Domani sera a San Siro, c’è il Milan. Il Toro è chiamato ad una svolta, dopo una serie di ko che rischiano di compromettere una stagione nata con ben altre prospettive di classifica. Il tecnico Moreno Longo, subentrato a Walter Mazzarri, deve a fare i conti con l’infermeria e con gli squalificati.

DUBBI VERDI E MILLICO

Verdi, ad esempio, costretto a letto dall’influenza, è stato comunque convocato. Il neo allenatore valuterà domani se schierarlo o meno contro i rossoneri. Stessa cosa con Millico, in lista nonostante la botta al bacino rimediata durante la partitella di giovedì scorso. Out anche Izzo, causa squalifica: sarà uno tra Djidji e Bremer a sostituirlo.

SPAZIO A BERENGUER E BELOTTI IN ATTACCO

Contro il Milan, reduce dal pari in Coppa Italia con la Juve, Moreno Longo potrebbe anche decidere di mandare in soffitta il modulo adottato nelle ultime gare da Mazzarri (il 3-4-2-1) adottando il più “robusto” 3-5-2, con l’aggiunta di un uomo in più a centrocamopo. In tal caso il favorito potrebbe essere Baselli. In attacco, potrebbe esserci spazio per la coppia Berenguer-Belotti, con Zaza (rientrante) pronto a subentrare dalla panchina. De Silvestri (a destra) e Ansaldi (a sinistra) completerebbero il quadro delle corsie laterali.

MILAN, NON C’E’ SOLO IBRA

“Affrontiamo una squadra in salute” ha detto il tecnico del Toro nella conferenza stampa pre-partita. “Con Pioli e Ibra – ha proseguito l’allenatore – il Milan ha ritrovato compattezza”. In particolare lo svedese, ha sottolineato ancora Longo “ha uno spessore importante”, e “ci deve sempre essere qualcuno pronto ad intervenire dal momento che Zlatan attira su di sé un paio di difensori”. Ma, ha ammonito il tecnico granata “sarebbe un errore pensare solo a Ibrahimovic”.

BAGARRE SALVEZZA E’ INIZIATA

“La bagarre salvezza è iniziata” ha poi proseguito mettendo subito le cose in chiaro. “Fino al Sassuolo siamo tutti dentro” ha proseguito. “Noi – ha aggiuntio questa presa di coscienza l’abbiamo già fatta ben prima degli ultimi risultati di Genoa e Lecce e questa considerazione non deve essere perdita di autostima”. “Dobbiamo rispondere presente. Stiamo lavorando bene. Questo gruppo deve ritrovare coraggio e lavorare da squadra come faceva prima” ha concluso.