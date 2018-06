Domani a Torino apre “Condividere”, il ristorante della Nuvola Lavazza

Tutto pronto a Torino domani per l’apertura di Condividere, il ristorante della Nuova Lavazza.

A parlare è lo chef modenese Federico Zanasi, che spiega un po’ quello che sarà il nuovo progetto imprenditoriale. “Sapori tradizionali serviti con un pizzico di magia. C’è l’idea che l’alta gastronomia debba essere fredda, ingessata. Ma noi grazie al concept sviluppata dallo chef Ferran Adrià mettiamo in tavola la condivisione”.

Varie quindi saranno le atmosfere, che il pubblico potrà trovare. “C’e’ l’arredo elegante e ricercato e c’è la scenografia, da film, firmata dal premio Oscar Dante Ferretti, noto a livello internazionale grazie alle sue numerose collaborazioni in produzioni hollywoodiane. Poi ci sono i piatti, veri protagonisti dell’esperienza ‘Condividere’. Un percorso gastronomico che inizia con “snack e cicchetti”, piccole preparazioni da mangiare direttamente con le mani o con le pinze, e che procede con primi e secondi, al centro del tavolo, da gustare in condivisione. Ci sono il gelato al parmigiano Bob Noto, in ricordo del fotografo e gastronomo torinese scomparso nel 2017, particolari tramezzini in omaggio al Caffè Mulassano, simbolo della torinesità, la brioche modenese, farcita con uno speciale lardo pestato. Si conclude con il dessert e il caffè, serviti in una sala apposita. Perchè, spiegano, “l’ultimo momento, come il primo, è fondamentale”.