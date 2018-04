Domenica ecologica, 123 sanzioni a Torino

Sono state 123 le sanzioni comminate dagli agenti della polizia municipale di Torino in occasione dei controlli per la terza ‘domenica per la sostenibilità’ del 2018.

Complessivamente sono state verificate le posizioni di 411 autoveicoli durante le 8 ore, dalle 10 alle 18, in cui vigeva il divieto di circolazione nella Ztl centrale del territorio comunale.

La sanzione per ciascuno dei veicoli pescati in contravvenzione è di 85 euro, che vengono ridotti a 59,50 euro se il pagamento della multa avviene entro cinque giorni dalla notifica della stessa.