Domenica sotto rete positiva Reale, Eurospin e Parella ok

La domenica sotto rete è stata molto positiva per le squadre torinesi di vertice, che hanno conquistato tre vittorie di grande significato. In serie A1 femminile la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ha suggellato il ritorno al PalaFenera dopo un mese con il 3-0 ai danni della Delta Despar Trentino, sotto la spinta offensiva della capitana Elena Perinelli e di Kaja Grobelna, topscorer con 15 punti a testa, e di Alessia Mazzaro con 12. Con tre partite ancora da recuperare, le collinari sono già qualificate ai quarti di finale di Coppa Italia e come minimo termineranno quinte il girone d’andata. «Le ragazze – afferma coach Giulio Bregoli – meritano i complimenti, perché stanno facendo un grande lavoro. Contro Trento abbiamo battuto benissimo e ritengo che la chiave del successo sia stata soprattutto questa. Ora dovremo pensare a fare bene giorno per giorno e a continuare a crescere». Nel girone Ovest dell’A2 femminile l’Eurospin Ford Sara Pinerolo, con la capitana Valentina Zago autrice di 20 palle a terra e Yasmina Akrari di 14, si è imposta in trasferta per 3-0 sul Volley Hermaea Olbia. «In una gara complessa e rocambolesca, con molti ribaltamenti di punteggio, – spiega il tecnico Michele Marchiaro – siamo stati bravi a mantenere sempre un atteggiamento positivo e a colpire con cinismo nei momenti importanti. Ci manca ancora la continuità, che è l’obiettivo più ambizioso che si possa avere in questo periodo dell’anno». Il Barricalla Cus Torino di Mauro Chiappafreddo ha ceduto per 3-1 sul campo della Futura Volley Giovani Busto Arsizio (Roneda Vokshi e Chiara Pinto 20 e Lizbeth Sainz 10). In A3 maschile il ViviBanca Parella ha confermato il successo di Brugherio con il 3-1 interno sulla Tinet Prata di Pordenone (Fabio Gerbino 25 e Andrea Gasparini 15). «Dopo il primo set, nel quale loro non sono praticamente scesi in campo, – commenta l’allenatore Lorenzo Simeon – ce ne sono stati tre di battaglia. Nel secondo siamo calati d’intensità soprattutto a livello mentale. Nel terzo eravamo in netto svantaggio e siamo stati bravi a rimetterci in carreggiata. Appena ritrovato il filo logico del muro e difesa e il servizio, siamo andati via».