Domenica di sangue sui monti. Due morti nel giro di poche ore

Due morti nel giro di poche ore sulle montagne piemontesi. La prima tragedia, in ordine di tempo, è avvenuta sul Monviso, mentre la seconda si è verificata in Val di Susa.

Entrambi gli incidenti si sono verificati domenica. Il primo allarme è scattato sul Monviso, a una quota di 3700 metri circa lungo la cosiddetta Via della Lepre che congiunge la via normale alla cresta est. L’allarme è stato lanciato in mattinata dalle cordate di una scuola di alpinismo del Cai che avevano visto il corpo di un uomo apparentemente esanime. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino ma nel frattempo lungo la cresta est un’altra cordata composta da tre alpinisti francesi si è trovata in difficoltà a causa dello shock dovuto alla vista del corpo a breve distanza dal percorso di salita. I tecnici hanno quindi imbarcato la salma sull’elicottero e hanno in seguito raggiunto la cordata francese che non poteva più essere evacuata dal velivolo a causa del sopraggiungere della nebbia. È stato allora necessario formare due nuove cordate per riportare a valle in sicurezza gli alpinisti francesi. La vittima non aveva con sé documenti ed è stata identificata dai carabinieri solo ieri, dopo la denuncia di scomparsa presentata dai parenti: si tratta di Claudio Fulcheri, 60 anni, dipendente dell’ospedale Santa Croce di Cuneo.

Domenica pomeriggio la seconda tragedia, nella quale ha perso la vita Vito Riccobene, 67 anni di Torino, un cercatore di funghi che è precipitato in un dirupo nei pressi di borgata Adrit, sopra San Giorio, a quota 1.290 metri. Il corpo privo di vita dell’uomo è stato recuperato dall’elicottero e trasportato alla camera mortuaria dell’ospedale di Susa. Solo una settimana prima, analoga sorte era toccata a un altro cercatore di funghi: il 2 settembre Vittorio Parotto, 77 anni, è morto a Condove, in località Pratobotrile, scivolando da un dirupo per una cinquantina di metri. Il corpo era stato ritrovato il giorno successivo dai vigili del fuoco.