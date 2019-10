Il Don, il Diavolo e le porte girevoli

C’è una bella chiesa in piazza Santa Giulia. Io ho fatto lì la prima comunione e la cresima. All’oratorio ho tirato i primi calci al pallone e al mercato, la mia nonna mi ha insegnato l’amore per la verdura degli orti. Un’altra epoca, un’altra Torino. Ma la chiesa è sempre lì e l’oratorio pure. Peccato che adesso don Paolo, parroco coraggioso che non le manda a dire, ha dovuto montare le telecamere e chiedere con voce possente un presidio fisso di polizia, o almeno un pattuglione interforze. Perché i diavoli che spacciano la droga sono sempre lì intorno ad aspettare i clienti, pure loro tutt’altro che stinchi di santo, e a tentare i ragazzini con una dose a pochi euro. Un regalo della movida che cambia la faccia al quartiere al calare del sole e che ha visto, nella piazza, più di un atto criminale. Don Paolo ha ragione a lanciare l’allarme. Il problema è lo stesso da troppo tempo ed è strettamente legato all’incertezza della pena e alle porte girevoli delle nostre galere. Si entra, e purtroppo si esce, con troppa facilità. A volte solo per il tempo di un verbale, di una doccia e di un pasto caldo prima di ritrovarsi in strada con la roba in mano e i soldi sporchi in saccoccia. Una, due, cinque volte, magari addirittura in una settimana per quel maledetto salvacondotto di legge che rende inutili gli arresti di polizia e carabinieri fregati dalla “modica quantità” della droga sequestrata. E qui si potrebbe aprire un discorso ben più ampio che abbraccia un sistema carcerario vittima delle logiche della politica, con i suoi permessi premio che troppo spesso rimettono in strada anche gli assassini sulla base di discutibili valutazioni sulla buona condotta. Se un parroco che per vocazione è mite e votato al perdono chiede il soccorso ai militari, una ragione c’è. E chi ha il potere di decidere sulla nostra sicurezza avrebbe il dovere di ascoltarlo. Magari facendosi un giro in piazza. Ma al calare della notte.

fossati@cronacaqui.it