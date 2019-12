«Io, Don José e devo tutto a Pavarotti»

Non più i primi decenni dell’Ottocento, bensì la Spagna franchista degli anni Quaranta, a guerra civile appena conclusasi: è in questa atmosfera di cupezza e claustrofobia che si consuma il dramma dell’ammaliante Carmen, zingara che, in nome di una libertà appassionata e viscerale, si affranca dall’amore e dalla gelosia castrante del brigadiere Don José e va, così, incontro a un destino di morte delineato dall’ira di quest’ultimo. Un inno alla libertà senza compromessi che risuonerà, da questa sera (alle 20) al 22 dicembre, sul palco del Teatro Regio di piazza Castello, attraverso l’interpretazione del capolavoro lirico di Bizet, la “Carmen”, curata dal regista Stephen Medcalf, il quale ha, infatti, deciso di mutarne il periodo storico e di inserirvi elementi innovativi per avvicinarsi il più possibile alla forza tensiva della fonte d’ispirazione originale, ossia la novella omonima di Prosper Mérimée.

Dando luogo, dunque, a una trama ruvida ed estrema cui presterà volto e voce anche il tenore Andrea Carè (Don José), 38 anni, allievo di Luciano Pavarotti ed eccellenza torinese della lirica nazionale e internazionale, assente dal palco del Teatro Regio dal 2010.

Come si sente all’idea di tornare a esibirsi nella sua città?

«Sono molto commosso: dopo anni in giro per il mondo, infatti, tornare a casa è fonte di profonda gioia. E calcare nuovamente il palco del Regio cantando per il pubblico della mia città è, poi, davvero emozionante».

Questa, però, non sarà la prima volta che interpreterà il ruolo di Don José: quali saranno le novità principali dell’esecuzione?

«Si tratta di una versione tradizionale, ma non nel senso “antico” della parola. Molti saranno, per esempio, i colpi di scena interessanti e innovativi che, tuttavia, non stravolgeranno né la trama, né il libretto, né la musica: un aspetto, per me, importante, soprattutto in un periodo in cui spesso si tende a “violentare” ed eradicare il significato delle opere liriche».

E per quanto riguarda il suo personaggio?

«Ciò che più mi ha colpito è il rapporto che Medcalf ha voluto creare tra Don José e Carmen, i cui animi sono stati scandagliati così a fondo da riuscire a esprimere reazioni psicofisiche differenti dal solito. Per quanto concerne Don José, infatti, questi non si fa solo veicolo di una follia “stereotipata”, ma possiede anche i gesti e le micro-espressioni che potrebbero tratteggiare realmente il profilo di un omicida. Il mio carattere risulta, quindi, leggermente trasformato e caricato di un peso che evolve in seguito alle azioni che si susseguono sulla scena».

Ma come si è avvicinato al canto lirico?

«Il primo incontro è avvenuto ascoltando Andrea Bocelli: me ne sono appassionato e mi sono, così, diplomato al Conservatorio di Torino. Dopo tre anni, poi, mi sono perfezionato con il soprano Raina Kabaivanska, che mi ha introdotto, in seguito, al leggendario Luciano Pavarotti: con lui, ho studiato tutti i pomeriggi dal gennaio al giugno 2007 e ho vissuto una fase fondamentale della mia esperienza, lavorativa e professionale».