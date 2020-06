Don Mario, 60 anni da parroco. «San Secondo nel mio cuore»

È il decano dei parroci di Torino, ma ha energia da vendere. Perché, per usare un’espressione che è solito ripetere, la barbera non è coca-cola e, in sostanza, chi si abbevera alla fonte di Dio poi non sceglie nessun’altra bevanda. Questa è la filosofia di don Mario Foradini, parroco della chiesa di San Secondo dal 1976, che ha appena spento (il 23 giugno) le 60 candeline di sacerdozio. Fu ordinato sacerdote nel 1960 e, da allora, è sempre stato un parroco da battaglia. La sua parrocchia è a ridosso del centro storico e lui conosce bene la realtà di Torino.

«Se non la conosco io, chi altri la può conoscere? – afferma il don – di gente, qui ne è passata tanta, tanta in questi anni». Pregi e difetti del quartiere e della città: don Mario elenca ciò che va e ciò che non va sotto la Mole.

