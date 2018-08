Don Prastaro è il nuovo vescovo di Asti: arriva da Torino

E' stato missionario in Kenya per tanti anni, poi il ritorno nel capoluogo piemontese: succede a monsignor Ravinale

Il nuovo vescovo di Asti arriva da Torino. Si tratta di don Marco Prastaro, che succede a monsignor Marco Ravinale. Originario di Pisa, è stato ordinato sacerdote nel 1988 dopo il percorso nel seminario di Torino. Missionario per tanti anni in Kenya, è rientrato nel capoluogo piemontese, dove è stato delegato arcivescovile per i sacerdoti stranieri, parroco di Sant’Ignazio di Loyola e direttore dell’ufficio missionario diocesano. Dal 2016 era vicario episcopale territoriale per la città di Torino, dal 2017 era moderatore della Curia arcivescovile.

“La diocesi di Asti – ha detto l’arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia – è fortunata ad avere un vescovo come Marco Prastaro. Sono certo che ne apprezzerà molto le qualità umane, sacerdotali e pastorali. Ricordo con gioia e commozione il viaggio che ho fatto con lui e altri sacerdoti diocesani nella parrocchia di Tassia, a Nairobi. Qui ha svolto gli incarichi che gli ho affidato con equilibrio e saggezza. Ma per me, come per tanti sacerdoti, è stato soprattutto un amico con cui ho condiviso tanti momenti importanti della vita del presbiterio diocesano”. Nosiglia ha poi ringraziato papa Francesco “per questa nomina, che sottolinea ancora una volta la stima che egli ha del clero diocesano di Torino”.

Il nuovo vescovo di Asti ha dichiarato. “Arrivo fra voi nella consapevolezza che tutto ciò che ho da donarvi è la mia umile persona, nulla di più e nulla di meno”.