«Io donna affidabile e solare, cambio per essere Milady…»

Nelle sale è una solitaria e corvina Milady, incaricata di eliminare a uno a uno i protagonisti di “Moschettieri del re – La penultima missione”, il film di Giovanni Veronesi che, a una settimana dall’arrivo nei cinema, è sesto nella classifica dei più visti dai torinesi. Nella vita, Giulia Bevilacqua è l’esatto contrario: moglie del giornalista economico Nicola Capodanno e madre della piccola Vittoria (nata il 16 novembre scorso), è solare, aperta, disponibile.

Com’è entrata nel cast?

«Con un provino, come dovrebbe essere sempre. Per Milady ho lavorato molto sull’aspetto enigmatico e animalesco concentrandomi su gestualità e movimenti e confrontandomi con Giovanni: credo che noi attori siamo strumenti nelle mani dei registi, possiamo proporre, ma sono loro a doverci guidare con la visione d’insieme».

Com’è stato il rapporto con i colleghi?

«Stupendo: sono attori straordinari e molto simpatici. Li conoscevo tutti, ma non ci avevo mai lavorato e ho vissuto la prima scena insieme con ansia da prestazione. È stato bello vederli all’opera perché sono professionisti tanto grandi quanto diversi: Pierfancesco Favino è molto preciso, Valerio Mastandrea è un improvvisatore dall’umorismo nero, Rocco Papaleo un creativo, un romantico così come Sergio Rubini che ha di suo una delicatezza unica».

Il ruolo cinematografico cui è più legata?

«Quello per “Il contagio” di Coluccini e Botrugno, un film intenso, profondo, un lavoro d’equipe meraviglioso con persone che credono ancora nel cinema come forma d’arte. Per il resto, spero sempre in una bella sfida come protagonista».

E in tv?

«Beh, tutti ricordano l’Anna Gori di “Distretto di polizia”. Sono grata a quel personaggio e a Valsecchi che mi scelse a inizio carriera offrendomi grande popolarità e un’ottima palestra per imparare il mestiere. Dopo ho voluto dimostrare di poter fare altro con tre personaggi diversissimi tra loro, in “Dov’è mia figlia”, “Bentornato Nero Wolfe” e “Il delitto di via Poma”».

Il suo esordio fu con Bon Jovi.

«Che ridere! Ero ancora all’università e mi presentai con un’amica per fare la comparsa in un suo video: mentre aspettavo sul set, il regista, non contento della protagonista, mi vide e mi scelse. Fu esaltante».

Da lì iniziò tutto?

«No, da prima: dopo il liceo classico mi ero iscritta ad Architettura, ma sin da bambina coltivavo il sacro fuoco per la recitazione, un sogno nel cassetto e nulla più visto che in famiglia nessuno era attore. All’università, però, decisi di iscrivermi a un corso di teatro e lì mi consigliarono di provare ad entrare al Centro Sperimentale: feci le selezioni di nascosto e, superatele, diedi la notizia ai miei che, sorpresa, non mi ostacolarono».

Due aggettivi per definirsi come donna, attrice, mamma.

«Donna: solare, affidabile. Attrice, seria e giocherellona: nel nostro lavoro servono gli opposti. Come madre, mi sono scoperta serena e meno ansiosa di quanto temessi».

Il suo rapporto con i social?

«L’unico che uso è Instagram: mi piace perché decido io quanto e cosa far vedere e perché mi offre l’opportunità di ricambiare l’affetto di chi mi segue».

E con Torino?

«Ci ho vissuto benissimo ai tempi di “Fuoriclasse”: la sento europea, sempre in fermento, propositiva».