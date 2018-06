Donna di 49 anni trovata morta in casa a Torino, disposta l’autopsia

Secondo la polizia non ci sono segni di violenza sul cadavere

Una donna di 49 anni, di nazionalità italiana, è stata trovata morta nella sua abitazione in via Tiziano, a Torino. Il cadavere della donna era nel bagno, la porta d’ingresso dell’appartamento era chiusa dall’interno.

La polizia, che indaga sull’episodio, ha reso noto di non aver individuato segni di violenza sul corpo della donna, che prossimamente sarà sottoposto ad autopsia per accertare le cause del decesso.

A dare l’allarme e ad allertare le forze dell’ordine era stata la madre della donna, che non riusciva a mettersi in contatto con la figlia. L’anziana signora risiede nello stesso stabile della donna defunta.