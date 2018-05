Donna di 82 anni scompare da casa di riposo a Biella: scattano le ricerche

C’è apprensione a Biella per la scomparsa di un’anziana ospite di una casa di riposo. Dalla scorsa notte non si hanno più notizie, infatti, di una 82enne che risiede in un centro di accoglienza per anziani cittadino, il Belletti Bona.

I carabinieri, allertati della scomparsa della donna, hanno fatto scattare le ricerche. L’anziana, una pensionata assistita dai servizi sociali, era già rientrata in ritardo in alcune circostanze, ma non mai capitato che trascorresse l’intera notte lontano dalla struttura.

Proprio questo dettaglio ha fatto scattare le ricerche. I militari stanno provando a ricostruire le ultime ore della donna ed eventuali contatti con altre persone.