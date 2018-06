Donna di mezza età: fa l’autista del pusher per soldi. Lei denunciata, lui in manette

A fine servizio, lo spacciatore pagava la donna che lo aveva scorrazzato in giro per la città

Per la sua attività di spaccio, il giovane senegalese si era procurato un’autista di mezza età, una donna di 60 anni che lo accompagnava in auto per la città. In questo modo, se alla guida c’era una signora, sarebbe stato più facile, per lui, farla franca.

INTERCETTATO DALLA POLIZIA

Mercoledì sera, gli agenti della squadra volante hanno fermato in corso Siracusa un’auto con i vetri posteriori oscurati. Alla guida c’era una donna. Quando i poliziotti si sono avvicinati alla vettura, hanno visto un uomo, il diciottenne senegalese, sdraiato sul sedile posteriore della macchina. Alla vista degli agenti, il giovane ha ingerito alcuni ovuli e ha occultato, in auto, un cellulare dopo averlo spento. Nella vettura c’era anche un altro cellulare, scoperto poco dopo dai poliziotti. Su uno dei due telefonini, come accertato dagli agenti, c’erano i messaggi con i quali lo straniero fissava gli appuntamenti per lo spaccio della “roba”.

AUTISTA “PAGATA” A FINE SERVIZIO

Gli uomini della Volante hanno così appurato che da un paio di mesi, nelle serate in cui aveva necessità dell’autista, più o meno un paio di volte a settimana, il senegalese contattava la donna la quale lo accompagnava con la sua auto in giro per la città. Il pusher, dopo aver terminato la sua attività di spaccio, “a fine servizio”, ricompensava la donna, con 70 euro, ovvero il compenso a serata.

LUI IN MANETTE, LEI DENUNCIATA

Alla luce della scoperta, il giovane senegalese, risultato irregolare sul territorio nazionale e con precedenti a carico, è stato arrestato per spaccio in concorso di sostanze stupefacenti. La donna, invece, per lo stesso reato, è stata denunciata in stato di libertà