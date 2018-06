Donna in bici travolta dal camion all’incrocio: è morta al Cto

E' successo in via del Porto a Carmagnola

Tragedia questa mattina, a Carmagnola dove una donna di 50 anni è stata travolta da un camion mentre procedeva in sella alla sua bicicletta. E’ successo è all’incrocio tra via del Porto e via Racconigi a non molta distanza dall’abitazione della malcapitata. La bici, secondo le prime informazioni trapelate dal luogo dell’incidente, è rimasta agganciata all’automezzo ed è stata così trascinata per alcuni metri sull’asfalto. La donna è stata sbalzata a terra ed ha battuto violentemente la testa.

HA AVUTO UN ARRESTO CARDIACO

Soccorsa dal 118, fatto giungere rapidamente sul posto, la 50enne è stata trasferita in elicottero al Cto di Torino e qui ricoverata d’urgenza in condizioni giudicate gravissime dai medici che l’hanno preso in cura. In seguito all’urto con il camion, la sfortunata ciclista ha avuto un arresto cardiaco ma i “camici bianchi” del 118 sono riusciti a rianimarla consentendone così il trasporto in ospedale dove, tuttavia, la 50enne è morta per i traumi riportati nell’incidente.

IL CAMIONISTA SI E’ FERMATO

Il conducente dell’automezzo che l’ha travolta, un camion francese che trasportava generi alimentari ed era diretto ad Alba (Cuneo) da Pinerolo, si è immediatamente fermato per prestarle i soccorsi. Sul posto, oltre al servizio di emergenza, sono giunti anche gli agenti della locale polizia municipale e i carabinieri cui tocca ora fare piena luce sull’accaduto.